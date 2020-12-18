وفاة مدرسة بالأزهر بعد إصابتها بـ كورونا في القليوبية

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية وفاة مدرسة بالمعهد الثانوي الأزهري داخل المستشفى متأثرةً بالإصابة بفيروس كورونا.





وقال المستشفى إن الحالة المتوفاة من مدينة بنها كانت تعاني من جلطات بالرئة وضيق شديد بالتنفس حيث أن المستشفى لا يستقبل إلا الحالات الحرجة فقط التي تحتاج إلى عناية مركزة.









يذكر أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحى بقها يواصلون تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافي جميع المصابين.





وكانت محافظة القليوبية قد سجلت 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفقا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية واحتل مركز ومدينة بنها لليوم الخامس على التوالي أعلى معدلات الإصابة بعد أن سجل 14 حالة فيما احتل مركز طوخ المركز الثاني في عدد الإصابات ليسجل 8 حالات بينما سجلت 3 مدن صفر إصابات على مستوى المحافظة، هي العبور وشرق شبرا الخيمة وقها.





من جانبها تفقدت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية بجولة تفقدية لمستشفيات المحافظة التي تقدم الخدمة الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد covid19، لمتابعة سير العمل واستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات طوخ وتلاحظ انتظام العمل بالمستشفى والتزام الأطباء والتمريض وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفى ومخازنها حيث تفقدت قسم الإستقبال ومعمل التحاليل وقسم الأشعة وذلك بحضور الدكتور مجدى عبدالبديع مدير المستشفى وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وسمير عمر ومصطفى حسانين نائبا رئيس المدينة.





وأشادت نائب المحافظ بالخدمة الطبية التي تقدم للمرضى وحالة النظافة بالمستشفى كما اطمأنت على الأطقم الطبية، واستمعت إليهم، وتم التأكيد على الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط في العمل وتوفير أعلى درجات الرعاية الطبية لكافة المرضى، بالاضافة إلى أهمية التأكيد على الاطقم الطبية بضرورة الاهتمام بإتباع الإجراءات الاحترازية الشديدة خاصة في قسم الرعاية لانهم هم عصب المنظومة الصحية.





كما تم تفقد مستشفى بنها التعليمى بحضور الدكتورة أمنية خليفة مدير المستشفى داخل أقسام الاستقبال والرعاية بالدور الثانى علوى بالمبني القديم للمستشفى الجارى انهاء اعمال تركيب شبكة الاكسجين بها، مؤكدة على المقاول بضرورة إنهاء اعمال تركيب الشبكة خلال 3 أيام للاحتياج الشديد لقسم الرعاية للمرضى.