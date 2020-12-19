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لجنة تطبيع.. أحمد مجاهد يعلق على توليه رئاسة اللجنة الثلاثية لكرة القدم.. شاهد

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:10 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديد لإدارة اتحاد الكرة، إنه قدم الشكر ل عمرو الجنايني وجميع أعضاء اللجنة الخماسية لما قدموه من أعمال في ظل الفترة السابقة العصيبة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مجاهد» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما يري في أي دولة بأن الوضع غير طبيعي ولا يمكن عمل انتخابات طبقا للقواعد واللوائح بيقوم حينها الاتحاد بتعين لجنة تطبيع وهذه اللجنة تعمل علي إعادة الوضع إلي طبيعته كما كان.

وتابع رئيس اللجنة الثلاثية الجديد، أنه تم أختياره لرئيس اللجنة الثلاثية الجديد لإدارة اتحاد الكرة من قبل الفيفا.

وهنأ عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، المهندس أحمد مجاهد بعد تكليفه من الاتحاد الدولى الكرة القدم "فيفا" برئاسة اللجنة الثلاثية التى تدير الجبلاية خلال الفترة المقبلة. 
وكتب الحضري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر:" الف مليون مبروك كابتن أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الجديد وبالعند في واحد مابحبوش".

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، اختيار اللجنة الثلاثية الجديدة لإدارة تحاد الكرة بعد رحيل اللجنة التي ترأسها عمرو الجنايني خلال الفترة 
الماضية.

وسيتولى احمد مجاهد ومحمد الشواربي وأحمد حسام عوض، لجنة إدارة اتحاد الكرة لحين عقد جمعية عمومية.

وفي وقت سابق صدر خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا الذي تضمن توجيه الشكر إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وتعيين لجنة ثلاثية جديدة تدير شؤون الجبلاية.
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