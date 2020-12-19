ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إسماعيل سليم: الزمالك أسرة واحدة وعلى الجميع الدفاع عنه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
أكد إسماعيل سليم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه يتمني التوفيق للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة خاصة وأن النادي أسرة ويجب على الدفاع عنه ومساندته.

وعن سبب إطلاق لقب الديناميو عليه فقال سليم خلال تواجده فى برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك: لقب الدينامو ارتبط بعد رئاستي للمكتب التتفيذي.

وأضاف ،  أن جماهير الزمالك أطلقت عليه لقب مايسترو السلة أيضا عندما كان لاعبا.

وأشار إلى أنه أنه حصل على توقيع إسلام الشاطر وأصبح لاعبا في الزمالك ولكن المدير الفني  حينها رفض التعاقد معه وكان المدير الفني فى ذلك الوقت مصري.

وأردف  ترشيح الشاطر للزمالك جاء بناء على ترشيح كرول المدير الفني وقتها ولكنه رحل كرول وتولي مدرب مصري المسئولية ولكنه رفض التعاقد مع إسلام الشاطر وبعدها انتقل الشاطر للإسماعيلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية.. تعليق قوي من طارق يحيى

بالعند في واحد مبحبوش.. الحضري يهنئ أحمد مجاهد برئاسة اتحاد الكرة

اللي حصل مينفعش.. أحمد شوبير ينتقد موقف فيفا من تغيير لجنة إدارة اتحاد الكرة.. فيديو

جمال محمد علي: الحكم ألغى مواجهة تونس رغم إبلاغ المراقب لنا بإقامة المباراة

أمير مرتضى عن تعيين أحمد مجاهد: هيتهاجم شوية من الإعلامي الفاسد إياه

لن أحمل الحارس المسئولية.. مدرب المحلة: كنت أتمنى استقبال أهداف ملعوبة من الأهلي

مدرب تونس: لا نمانع إعادة مباراة منتخب مصر حال موافقة كاف

أخبار الرياضة.. الأهلي يفوز على غزل المحلة.. الكاف يلغي مباراة مصر وتونس.. عصام الحضري يشتري ناديا إماراتيا

أخبار الزمالك.. تجديد عقد فرجاني ساسي.. طاقم تحكيم كونغولي لمواجهة بطل تشاد بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن: أبوريدة محسوب على الكرة المصرية ولم يخدمها عكس رجل المغرب

بارقة أمل .. مصدر بالجبلاية يكشف: محاولات لإقناع الـ كاف بإقامة مباراة منتخب الشباب أمام تونس

كاف: مباراة منتخبي مصر وتونس لا تزال محل دراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 غرف وأسطح من اللؤلؤ.. شاهد عرض قلعة أثرية من القرن الـ18 للبيع | صور

4 أخطاء تقع فيها العروس عند اختيار فستان الزفاف

فوائد لا تعلمها عن تناول الجزر