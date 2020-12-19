إسماعيل سليم: الزمالك أسرة واحدة وعلى الجميع الدفاع عنه

أكد إسماعيل سليم نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أنه يتمني التوفيق للقلعة البيضاء فى الفترة المقبلة خاصة وأن النادي أسرة ويجب على الدفاع عنه ومساندته.





وعن سبب إطلاق لقب الديناميو عليه فقال سليم خلال تواجده فى برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة الزمالك: لقب الدينامو ارتبط بعد رئاستي للمكتب التتفيذي.





وأضاف ، أن جماهير الزمالك أطلقت عليه لقب مايسترو السلة أيضا عندما كان لاعبا.





وأشار إلى أنه أنه حصل على توقيع إسلام الشاطر وأصبح لاعبا في الزمالك ولكن المدير الفني حينها رفض التعاقد معه وكان المدير الفني فى ذلك الوقت مصري.



