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باعتراف البنك الدولي.. وزير المالية: الاقتصاد المصري استطاع استيعاب الآثار السلبية لـ كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
وزير المالية
وزير المالية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن جائحة كورونا التى تمثلت بأزمة صحية تحولت لأزمة اقتصادية اجتماعية عالمية أثرت على كافة دول العالم وسيكون لها تبعات كبيرة. 

وأضاف "معيط"، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر "أخبار اليوم" الاقتصادي، أن الحكومة المصرية استطاعت التعامل مع هذه الأزمة  بتخصيص 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى، وأيضا الدفع بمجموعة من المنح التحفيزية التي طالت كافة مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية بهدف التقليل من آثار جائحة فيروس كورونا. 

ولفت وزير المالية، إلى أن أداء الاقتصاد المصرى صُنف من خلال صندوق النقد الدولي بأنه من أفضل أداء من حيث النفقة للتعامل مع الجائحة والآثار الإيجابية التى تمت، كما أن الاقتصاد المصرى بفضل حزمة المشروعات استطاع أن يستوعب الجزء الأكبر من الآثار السلبية لجائحة كورونا.

ولفت إلى توجيه الحكومة المصرية خلال أزمة كورونا بتخفيض بعض أنواع الضرائب وخاصة العقارية وتبسيط بعض الضرائب الأخرى، كما تم توجيه بعض القروض منخفضة التكلفة إلى قطاعات السياحة والطيران المدنى للتعامل مع آثار أزمة كورونا والحد من تأثيراتها على البطالة والوضع الاقتصادى والنواحى الاجتماعية وذلك بتوجيه الدولة المصري بتقديم المنح التحفيزية والذى كان هدفها التقيل من آثار هذه الجائحة ووجهت إلى القطاع الطبى وبعض أنواع الضرائب كما وجهت بعض القروض مثل قطاع السياحة، القطاع المدنى والتعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها على البطالة. 

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