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فعلتها مصر.. وزير المالية: مشوفناش دولة حققت فائض أولي بميزانيتها في ظل كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
محمد معيط
محمد معيط
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة المصرية قامت بإصلاحات هيكلية كبيرة ساعدت على تحقيق مجموعة من الإنجازات رغم جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، إلا أن الموازنة العامة للدولة استطاعت أن تحقق فائضا أوليا مقداره 105.5 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق له، والذي كان يبلغ 103 مليارات جنيه، وهو يمثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي معقبا "مشوفناش دولة حققت فائض أولي في كورونا".
 
وتابع "معيط"، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أنه على الرغم من انخفاض الإيرادات من 200 مليار جنيه وزيادة المصروفات في بعض القطاعات إلا أننا استطعنا خفض العجز الكلي للموازنة من 8.2% إلي 7.9% ولولا جائحة كورونا لوصل هذا العجز إلي 7.3%، إضافةً إلي العمل على هبوط نسبة البطالة بالرغم من ارتفاعها في جائحة كورونا إلي 9.6%.

وأوضح أن جائحة كورونا أدت إلي تأثر معظم دول العالم، لافتا إلي ارتفاع العجز ومستويات الدين العام في أوروبا وأمريكا بشكل كبير جدا وتفاقمت مع دخول الموجة الثانية، معقبا "هذا يعني اننا مازلنا في وسط الزلزال"، وهو الذي سيؤثر تأثيرا عميقا على قدرات الدول حتى بعد انتهائه سيكون لديه تداعيات لا أحد يعرف مداها.

وأشار إلي أن الدولة والقيادة السياسية تعاملت مع أزمة الدين العام للدولة بشكل جيد جدا، وبعد أن وصل الدين العام من 108% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

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