ضبط ٦٠ طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في البحيرة، من ضبط 60 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجهم على عملائهم بنطاق محافظة البحيرة .





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمُشاركة مديرية أمن البحيرة تم ضبط (عدد50 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالى - هاتف محمول).. بحوزة (عاطل - مقيم بمحافظة مطروح) حال إستقلاله إحدى السيارات بدون لوحات بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة .





كما تم ضبط (10 طربة لمخدر الحشيش - عدد 5 فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الدقهلية) وذلك حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة .





بمواجهتهم بنشاطهم الإجرامى إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .



