وزير الشباب: نستهدف تطوير نادي السكة الحديد والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تحسين مراكز الشباب والأندية الرياضية وذلك من خلال زيادة عدد فروع النوادي على مستوى المحافظات، لافتا إلى أنه جاري العمل على تطوير نادي السكة الحديد، وتمديد أفرع نادي الجزيرة.





وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لـ "أخبار اليوم" الاقتصادي السابع، أن الوزارة تعمل على تطوير الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، وفقًا للميزانية المتاحة، وتحسين الجمارك الخاصة ببعض الألعاب.





وأشار أشرف صبحي، إلى أن العالم يسير وفقا لخطط مستقبلية لتحقيق أفضل النتائج ومن خلالها يتم إدارة الحاضر، ولذلك قامت الوزارة بمجاراة هذه الخطط المستقبلية.





وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الكاتب الصحفى أحمد جلال رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم"، ثم كلمة المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ثم كلمة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.



