أوراسكوم بيراميدز راعيًا لـ رالي السيارات الكهربائية في الجيزة





وأكد المهندس هشام جادالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، أنه حان الوقت لكي يري العالم تطبيق أحدث التكنولوجيا في حرم اعرق الحضارات، وذلك تمشيًا مع التطورات الحديثة في التكنولوجيا والطاقة النظيفة.









وًاضاف أن الشركة تحرص على مواكبة كل جديد أولا بأول ليكون لائقًا بأعظم حضارات العالم وسنوالي الجهد لتحقيق ذلك.







