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رياضة

أوراسكوم بيراميدز راعيًا لـ رالي السيارات الكهربائية في الجيزة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:54 م
المهندس هشام جادالله
المهندس هشام جادالله
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فازت شركة اوراسكوم بيراميدز، برعاية رالي السيارات الكهربائية المقام في هضبة اهرامات الجيزه ، وذلك طبقا للخطة المتفق عليها من قبل ادارة الشركة وهي دمج التكنًولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة مع اعظم الحضارات القديمة.


وأكد المهندس هشام جادالله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز، أنه حان الوقت لكي يري العالم تطبيق أحدث التكنولوجيا في حرم اعرق الحضارات، وذلك تمشيًا مع التطورات الحديثة في التكنولوجيا والطاقة النظيفة.


وًاضاف أن الشركة تحرص على مواكبة كل جديد أولا بأول ليكون لائقًا بأعظم حضارات العالم وسنوالي الجهد لتحقيق ذلك.


أوراسكوم بيراميدز راعيًا لـ رالي السيارات الكهربائية في الجيزة
أوراسكوم بيراميدز راعيًا لـ رالي السيارات الكهربائية في الجيزة
أوراسكوم بيراميدز راعيًا لـ رالي السيارات الكهربائية في الجيزة
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