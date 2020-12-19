من غدٍ .. إجراءات لمواجهة تداعيات كورونا في مديرية تعليم الجيزة

قـــــرر خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، تقسيم العاملين بديوان عام المديرية والإدارات التعليمية ، بحيث يكون الحضور للعمل بنسبة لاتقل عن 50 % بالتناوب وبما لا يخل بسير العمل والعملية التعليمية .





يأتي ذلك بناء على الكتاب الدورى رقم ( 306 ) لسنه 2020 والصادر من مكتب السكرتير العام بمحافظة الجيزة وفى إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية حيال مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد .





كما أصدر مدير تعليم الجيزة تعليمات بضرورة التواجد اليومى بالعمل لكافة مديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية ، مشيرًا إلى أن هذه التعليمات واجبة التنفيذ من يوم غد الأحد الموافق 20 يسمبر 2020





أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كتابا دوريا أعلنت خلاله عن تعليمات رسمية بعودة الإجازات الاستثنائية في الوزارة والجهات التابعة لها، في إطار توجه الحكومة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. وكانت قد



وقررت الوزارة في هذا الكتاب الدوري، أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يقوم الزملاء الحاضرين بعمل الزملاء المناوبين بدون تكاسل أو تقاعس.

وقررت الوزارة في هذا الكتاب الدوري، أن يتم تناوب العاملين بديوان عام الوزارة، والجهات التابعة له بالحضور للعمل 3 أيام في الأسبوع، وأن يتم تحديد هذه الأيام الثلاثة والالتزام بها ولا يجوز تغييرها إلا لصالح العمل.

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كما قررت وزارة التربية والتعليم منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية لمدة 15 يوما، تبدأ من تاريخ عودته.



وقررت الوزارة كذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك، إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الالتزام بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات أخرى. وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في حالة التغيب عن أيام الحضور في ظل هذه الإجازة الاستثنائية تعتبر الفترة كلها إجازة متصلة عن الفترة كلها.كما قررت وزارة التربية والتعليم منح الموظف العائد من الخارج، إجازة استثنائية لمدة 15 يوما، تبدأ من تاريخ عودته.وقررت الوزارة كذلك منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا أو مخالط أو مشتبه بإصابته، من خلال إحضار المستندات الدالة على ذلك، إجازة استثنائية لا تقل عن 14 يوما يتم مدها دون حد أقصى لحين ثبوت تمام الشفاء.وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجوز لرؤساء الجهات والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم استدعاء الموظفين حسب حاجة العمل طوال أيام الأسبوع أو تكليفهم بالعمل من المنزل.وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تعتبر الإجازات الاستثنائية السابق ذكرها مدفوعة الأجر، مشددة على إلزام كل الموظفين بارتداء الكمامات الواقية من بداية العمل حتى نهايته ومعاقبة من يخالف ذلك مع التنبيه على المختصين بالسلامة والصحة المهنية باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية اللازمة.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الالتزام بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات أخرى.



