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تعرف على علاقة البرلمان الأوروبي بالإخوان.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق  الكاتب الصحفي حازم منير، على تقرير البرلمان الأوروبي عن وضع حقوق الإنسان في مصر و إدعاءاته الكاذبة عن وضع الحريات في مصر.

وقال حازم منير في مداخلة هاتفية مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه من الضروري النظر إلى التكوين السياسي للبرلمان الأوروبي لأنه يضم كتل من الجماعات اليسارية التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي تعتبر وثيقة الصلة بجماعات الفوضى السياسية.

وأضاف حازم منير:"  كتلة كبيرة من البرلمان الأوروبي لها علاقة بـ دوائر من منظمات وثيقة الصلة بالـ هيومن رايتس ووتش وجماعة الإخوان الإرهابية ".

 وتابع حازم منير:"  بيانات البرلمان الأوروبي عن مصر مماثلة وتشبه بعضها البعض"، مضيفا:"  البرلمان الأوروبي تحدث عن الحريات في مصر  ولكن أي فرد خارج إطار الدستور والقانون يعتبر خارج إطار الدولة والشرعية والقانون وهذا ما يحدث في دول أوروبا أيضا ".

ولفت حازم منير:" اموال جماعة الاخوان الإرهابية تستخدمها في انشطة ضد الدولة المصرية مضيفا :" هناك تعددية حزبية سياسية في مصر، ومصر دولة تحارب الإرهاب  وتعمل على القضاء  على العناصر الإرهابية وبالتالي يتم تطبيق قرارات لضبط العناصر الإرهابية وأي دولة في العالم تتخذ ما يلزم للقضاء على الإرهاب".
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