أحمد موسى: البرلمان الأوروبي يريد دمج الإخوان في الحياة السياسية ويطالب بالإفراج عن متهمين بعينهم.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البرلمان الاوروبي يتحدث عن مصر منذ سنوات عدة وآخرها تقريره عن حقوق الإنسان في مصر، والبرلمان الأوروبي يريد إدماج الإخوان في الحياة السياسية في مصر.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن البرلمان الأوروبي يتدخل في القضاء المصري ويطالب بالإفراج عن أسماء بعينها .





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في اوروبا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" المرأة المصرية تحصل على نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا" برلمان الإخوان كان عدد السيدات في مجلس النواب ضئيلا جدا ".





ولفت الإعلامي أحمد موسى:" المراة المصرية محافظ ووزيرة ومستشار لرئيس الجمهورية ونائبات في البرلمان"، مضيفا:" والبرلمان الاوروبي تحدث عن غياب المعارضة في مصر رغم تمثيل المعارضة في مجلس النواب الذى يضم كل الأطياف".



