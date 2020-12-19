ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: البرلمان الأوروبي يريد دمج الإخوان في الحياة السياسية ويطالب بالإفراج عن متهمين بعينهم.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  البرلمان الاوروبي يتحدث عن مصر منذ سنوات عدة وآخرها تقريره عن حقوق الإنسان في مصر، والبرلمان الأوروبي يريد إدماج الإخوان في الحياة السياسية في مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "  المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  البرلمان الأوروبي يتدخل في  القضاء المصري ويطالب بالإفراج عن أسماء بعينها .

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في اوروبا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  المرأة المصرية تحصل على نسبة تمثيل في البرلمان تقدر بـ 25% من مقاعد البرلمان  وهذا أمر لم يحدث من قبل"، مضيفا" برلمان الإخوان  كان عدد السيدات في مجلس النواب ضئيلا جدا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  المراة المصرية محافظ ووزيرة ومستشار لرئيس الجمهورية ونائبات في البرلمان"، مضيفا:" والبرلمان الاوروبي تحدث عن غياب المعارضة في مصر رغم تمثيل المعارضة في مجلس النواب الذى يضم كل الأطياف".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كلمة محمد أبو العينين أمام المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.. فيديو

فضحوا بعض.. أحمد موسى: عناصر الإخوان حاسين بالخطر من المستقبل.. فيديو

طارق الخولي: كافة الفئات ممثلة في البرلمان القادم

باحث: قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر يحمل الكثير من المغالطات

الكيل بمكيالين.. عزة مصطفى تفتح النار على البرلمان الأوروبي في تقريره عن مصر|شاهد

نشهد طفرة.. منظمة حقوق الإنسان: تقرير البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات معادية لمصر

ترشيحاتنا

الصحة: اتفاقيات دولية لتصنيع لقاح كورونا الصيني في مصر .. فيديو

هل يحل أزمة رقم 10؟ محمد شريف يمنح جمهور الأهلي الاطمئنان في غياب مروان محسن

صلاح يرفض الاحتفال.. ليفربول يمطر شباك كريستال بالاس بـ "سباعية"

ليفربول ضد كريستال بالاس.. محمد صلاح يسجل السادس والسابع ويرفض الاحتفال

طبيب: لقاح كورونا الصيني أفضل من فايزر وأرفض تناول الأمريكي مقابل مليار دولار

الأكثر عرضة لكورونا .. 26 حالة صحية تجعلك مهددا بالإصابة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روشتة مجانية .. هاني الناظر يقدم 14 نصيحة للحماية من كورونا والإنفلونزا الموسمية

الأكثر عرضة لكورونا .. 26 حالة صحية تجعلك مهددا بالإصابة

طريقة عمل سلطة البطاطس بالخردل