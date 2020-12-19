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رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة: مناقشة المشاكل المتعلقة بـ الفار في مباريات الدوري.. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:33 م
احمد مجاهد
احمد مجاهد
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هاني حسين
قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، إن هاني أبو ريدة هو من جلب اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وأضاف أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مندوب الفيفا أكد أنه يثق في أحمد مجاهد والمجموعة التي تم ترشيحها لتولي المسؤولية".

وتابع أحمد مجاهد: "هاني أبو ريدة شخصية معروفة إفريقيا وعالميا، مضيفا: "سيتم مناقشة كل المشاكل المتعلقة بـ الفار في مباريات الدوري العام".

وفيما يتعلق ببعثة منتخب الشباب في تونس اتخذنا القرار بعودة بعثة منتخب الشباب وتم إرسال طائرة إلى تونس لإعادة بعثة منتخب مصر للشباب".

وتابع أحمد مجاهد: "صحة وسلامة لاعبي منتخب الشباب أولوية أولى بالنسبة لنا في اتحاد الكرة" وبعثة المنتخب تخضع  للعزل في فندق فور عودتهم  وإجراء مسحات جديدة لهم".

وأكمل أحمد مجاهد: "لا نرغب في تصدير فكرة المؤامرة وما زال الأمر قيد التحقيق  للوقوف على كل ملابسات قرارات الاتحاد الأفريقي للانسحاب من  تصفيات الأمم الأفريقية".
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