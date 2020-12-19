أحمد مجاهد يعرض خطة انتخابات اتحاد الكرة على الحكومة.. الأحد

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم، إنه فور تكليف اللجنة الثلاثية من الفيفا تقوم اللجنة بتسيير أعمال اتحاد الكرة والتجهيز إ لى انتخابات اتحاد الكرة.





وأضاف أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": " أوجه الشكر إلى عمرو الجنايني واللجنة الخماسية والانتخابات تتم تحت إشراف من الاتحاد الدولي لكرة القدم وتنسيق مع كل الجهات المعنية كي تخرج انتخابات اتحاد الكرة بشكل يليق بصورة مصر".





وتابع أحمد مجاهد: " الانتخابات سوف تكون في نفس توقيت تنظيم مصر لكأس العالم لكرة اليد، وسوف نعرض خطة إجراء انتخابات كاتحاد كرة القدم على الحكومة المصرية الأحد المقبل من أجل استثناء انتخابات اتحاد الكرة المصرى".





وفيما يتعلق ببعثة منتخب الشباب في تونس اتخذنا القرار بعودة بعثة منتخب الشباب وتم إرسال طائرة إلى تونس لإعادة بعثة منتخب مصر للشباب".





وتابع أحمد مجاهد: "صحة وسلامة لاعبي منتخب الشباب أولوية أولى بالنسبة لنا في اتحاد الكرة" وبعثة المنتخب تخضع للعزل في فندق فور عودتهم وإجراء مسحات جديدة لهم ".





وأكمل أحمد مجاهد: "لا نرغب في تصدير فكرة المؤامرة وما زال الأمر قيد التحقيق للوقوف على كل ملابسات قرارات الاتحاد الأفريقي للانسحاب من تصفيات الأمم الأفريقية".