مجاهد: إقامة منتخب الشباب في فندق عزل فور العودة والأزمة قيد التحقيق

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لادارة اتحاد كرة القدم، إن توقيت تولي المهمة صعب ولكني متواجد داخل اتحاد الكرة منذ 27 عاما ونأمل للعبور من عنق الزجاجة بالشكل اللائق للكرة المصرية.





وأضاف أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" اتخذنا القرار بعودة بعثة منتخب الشباب وتم إرسال طائرة إلى تونس لإعادتهم".





وتابع:" صحة وسلامة لاعبي منتخب الشباب اولوية اولى بالنسبة لنا في اتحاد الكرة" وبعثة المنتخب تخضع للعزل في فندق فور عودتهم وإجراء مسحات جديدة لهم ".





وأكمل احمد مجاهد:" لا نرغب في تصدير فكرة المؤامرة وما زال الأمر قيد التحقيق للوقوف على كل ملابسات قرارات الاتحاد الافريقي للانسحاب من تصفيات الامم الافريقية".





ولفت أحمد مجاهد:" تم تشكيل لجنة لبحث كل ملابسات اصابة لاعبي منتخب مصر للشباب بكورونا في تونس والوقوف على كل الملابسات في كافة النواحي القانونية ونتخذ كل الطرق التي تحفظ حق منتخب مصر".



