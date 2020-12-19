ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مراسل صدى البلد في بروكسل: قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم.. ومصر ترفض أي دعم مالي مشروط

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسل، إن البرلمان الأوروبي فشل في جمع الأصوات للتصويت على قرار ملف حقوق الإنسان في مصر يوم الخميس الماضي وتم تأجيل التصويت على القرار ليوم الجمعة.

وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفقرة الختامية من قرار البرلمان الأوروبي تقول إن القرار غير مُلزم للمؤسسات الأوروبية أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وتابع مجدي يوسف: "إيطاليا وقعت اتفاق تبادل ديون مع مصر من أسبوع وكانت على علم بقرار البرلمان الأوروبي عن مصر وعلى الرغم من ذلك لم تمنع توقيع الاتفاقية".

ولفت مجدي يوسف إلى أن "مصر رفضت الحصول على أي دعم مالي من البرلمان الأوروبي وأوروبا في حال وجود شرط مراعاة مصر لحقوق الإنسان".

فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يستطيع الإخوان او اي جهة اخرى تخويف مصر لأنها دولة كبيرة يحميها قيادتها السياسية وجيشها وشعبها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"  المذاع على قناة "صدى البلد": "حلف شمال الأطلسي ضرب ليبيا في 2011 وقتل آلاف الليبيين وتم غزو العراق في 2003 وتم قتل 1.5 مليون عراقي  ولم تعد العراق كما كانت وتم ضرب أفغانستان ويتم قتل الآلاف ولم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذا الأمر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر ثابتة وتواجه الإرهاب على أراضيها، وتساءل موسى قائلاً: "لماذا البرلمان الأوروبي يخرج ويهاجم مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في أوروبا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد تفشي كورونا و15 ألف إصابة في اليوم .. إغلاق المدارس وبدء التعليم عن بُعد في بلجيكا

مجدي يوسف: الصحافة البلجيكية ترى أن جون بايدن هو الأفضل لرئاسة أمريكا

كورونا يضرب بقوة .. 15 ألف إصابة بكورونا يوميا في بروكسيل

مجدي يوسف: حديث قادة الاتحاد الأوروبي جاء بشكل علني خلال القمة عن مراقبة الإخوان

مجدي يوسف: الاتحاد الأوروبي يريد توجيه ضربة موجعة للديكتاتور أردوغان

مراسل صدى البلد ببروكسل: الاتحاد الأوروبي يدرس دعم قبرص واليونان عسكريا فى مواجهة تركيا

ترشيحاتنا

مسئول بريطاني يحذر: سلالة جديدة من كورونا قد تكون منتشرة في دول أخرى

ترامب يعلن هزيمة بايدن في 6 ولايات حاسمة بالانتخابات الأمريكية

محمد منير يغادر المستشفى إلى منزله.. بيان من نقابة المهن الموسيقية

حقيقة الاعتداء الجنسي .. القصة الكاملة لـ حادثة أحمد عدوية الشهيرة

رغم الخسارة من الزمالك.. سلة الأهلي رجال يتأهل لـ نصف نهائي دوري المرتبط

1.9 مليون برميل.. مصر تحقق أعلى معدل يومى لـ إنتاج البترول في التاريخ

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو منتخب مصر للشباب يدخلون حجرا صحيا بمطار القاهرة ويخضعون لمسحة كورونا

5 مشاعر تسبب الإفراط في الأكل وتؤدي إلى زيادة الوزن

حزام وفستان.. سعر صادم لأحدث إطلالات «لجين عمران»