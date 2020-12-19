مراسل صدى البلد في بروكسل: قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم.. ومصر ترفض أي دعم مالي مشروط

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسل، إن البرلمان الأوروبي فشل في جمع الأصوات للتصويت على قرار ملف حقوق الإنسان في مصر يوم الخميس الماضي وتم تأجيل التصويت على القرار ليوم الجمعة.





وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفقرة الختامية من قرار البرلمان الأوروبي تقول إن القرار غير مُلزم للمؤسسات الأوروبية أو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".





وتابع مجدي يوسف: "إيطاليا وقعت اتفاق تبادل ديون مع مصر من أسبوع وكانت على علم بقرار البرلمان الأوروبي عن مصر وعلى الرغم من ذلك لم تمنع توقيع الاتفاقية".





ولفت مجدي يوسف إلى أن "مصر رفضت الحصول على أي دعم مالي من البرلمان الأوروبي وأوروبا في حال وجود شرط مراعاة مصر لحقوق الإنسان".





فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يستطيع الإخوان او اي جهة اخرى تخويف مصر لأنها دولة كبيرة يحميها قيادتها السياسية وجيشها وشعبها.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حلف شمال الأطلسي ضرب ليبيا في 2011 وقتل آلاف الليبيين وتم غزو العراق في 2003 وتم قتل 1.5 مليون عراقي ولم تعد العراق كما كانت وتم ضرب أفغانستان ويتم قتل الآلاف ولم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذا الأمر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر ثابتة وتواجه الإرهاب على أراضيها، وتساءل موسى قائلاً: "لماذا البرلمان الأوروبي يخرج ويهاجم مصر ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في أوروبا".