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المفوضية الأوروبية: لغة قرار البرلمان الأوروبي عن مصر سيئة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية أكدت أن لغة قرار البرلمان الأوروبي عن مصر سيئة وأن المفوضية تحتاج مصر.

وأضاف مجدي يوسف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أوروبا لها مصالح حيوية مع القاهرة، وأوروبا قلقة من ملف الهجرة غير الشرعية ومن ملف الإرهاب".

تابع مجدي يوسف: "إيطاليا وقعت اتفاق تبادل ديون مع مصر من اسبوع وكانت على علم بقرار البرلمان الأوروبي عن مصر  وعلى الرغم من ذلك لم تمنع توقيع الاتفاقية ".

ولفت مجدي يوسف: "مصر رفضت الحصول على أي دعم مالي من  البرلمان الأوروبي وأوروبا في حال وجود شرط مراعاة مصر لحقوق الانسان".

من جانبه قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يستطيع الإخوان أو أي جهة أخرى تخويف مصر لأنها دولة كبيرة يحميها قيادتها السياسية وجيشها وشعبها.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حلف شمال الأطلسي ضرب ليبيا في 2011 وقتل آلاف الليبيين وتم غزو العراق في 2003 وتم قتل 1.5 مليون عراقي ولم تعد العراق كما كانت وتم ضرب أفغانستان ويتم قتل الآلاف ولم يتحدث البرلمان الأوروبي عن هذا الأمر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مصر ثابتة وتواجه الارهاب على أراضيها، وتساءل موسى قائلاً: "لماذا البرلمان الأوروبي يخرج ويهاجم مصر".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "المرأة المصرية تحصل على حقوق في مصر غير متواجدة في أوروبا".
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