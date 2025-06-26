ضربها زوجها فانتقمت منه.. نحرت طفليها وقفزت في النيل بالعمرانية

قررت سيدة التخلص من طفليها ثم انهاء حياتها بمنطقة العمرانية فقامت بنحر الطفلين بعد تكبيلهما بالحبال ثم قفزت بنهر النيل.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة العمرانية بابلاغ مواطن عثوره على طفليه مذبوحـ.ـين مقيدين اليدين والرجلين وبجواهما شريط لاصق وحبل، كما أنه تلقى اتصالًا من شقيق زوجته يفيد بقيامها بإنهاء حياة طفليها وقيامها بإلقاء نفسها في النيل.

وكشفت التحريات الأولية، انتشال السيدة من المياه وهي على قيد الحياة، قبل أن يتم تسليمها إلى الأجهزة الأمنية، لاتهامها بإنهاء حياة طفليها، وهم 5 سنوات و3 سنوات.

وأضافت التحريات الأولية، أنه بمواجهة السيدة أقرت بارتكابها الواقعة، وذلك بسبب قيام زوجها بالتعدي عليها، فقامت بتقييد طفليها عمرهما 3 سنوات و5 سنوات ونحرتهما.

ثم توجهت لنهر النيل وأصابت نفسها ورمت نفسها بالنيل فقفز خلفها الأهالى وأنقذوها واعترفت لهم بقتل طفليها وقالت أن الدافع ضرب زوجها لها وأنه مدمن مخدرات و أرادت الانتقام منه، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.