زوجة أحمد عدوية تنحني لـ فيفي عبده: أصل الرجولة والحنية والجدعنة

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وتابعت نوسة خلال استضافتها وعدوية، ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة"، قائلة:" عدوية جندى مجاهد قام من حادثته وفتح بيتنا وعلم ولادنا ووصلنا للمستوى اللى عايشينه".





وانهمرت "نوسة" فى البكاء قائلة:"جوزى جندي يستحق الانحناء له، محدش من الناس سأل عنه ونسيوا ان بيته كان مفتوح للجميع".





وتابعت زوجة عدوية، والد الفنان تامر حسني، هو الوحيد الذي يتواصل مع عدوية باستمرار.





وفى تصرف مفاجئ قامت زوجة عدوية على الهواء وانحنت قائلة:" انا لازم انحنى لـ فيفى عبده، أصل الرجولة والجدعنه والحنية اللى فى الدنيا بتسأل وبتعمل الواجب لوحدها كسفانى من اللى بتعمله معايا ومع جوزى".

عبرت "نوسة" زوجة الفنان الشعبى الكبير أحمد عدوية، عن حزنهابسبب عدم تواصل الوسط الفنى مع "عدوية".