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توك شو

زوجة أحمد عدوية: مكنش معانا تعريفة والنقابة بعتت ألف جنيه ورفضت أخدها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قالت "نوسة" زوجة المطرب الشعبي أحمد عدوية إن علاجه بسبب "أزمته الشهير" تكلف الكثير من الأموال، سواء في مصر أو أثناء سفرهم إلى فرنسا.

وتابعت زوجة أحمد عدوية، خلال برنامج "واحد من الناس" عبر قناة "الحياة": "في يوم من الأيام مكنش في بيتنا تعريفة والنقابة بعتت لينا ألف جنيه فقط مع الموسيقار حلمي بكر، ورفضت أخدها وقولت ليه لو هنموت من الجوع مش هاخدها".

وكشف أحمد عدوية عن سر أغنية "زحمة"، قائلا: "خلصت شغلى فى يوم وعديت أفطر على عربية فول والجو كان زحمة أوى ومن هنا جاءت الأغنية".

وأكد "عدوية"، أنه لا يستمع لمطربي المهرجانات مثل حسن شاكوش وحمو بيكا، بينما يعشق الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.
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