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رياضة

صالح جمعة: كنت قريبا من الانضمام للزمالك ومرتضى سبب تعطيل الصفقة.. فيديو

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:14 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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عمرو ابوبكر
كشف صالح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا عن حديث شقيقه عبد الله جمعة له حول الانتقال إلى نادي الزمالك.

وقال جمعة خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن عبد الله جمعة تحدث معه فور رحيله من النادي الأهلي للتوقيع إلى الزمالك، ولكن لم تتم الأمور بسبب ما حدث في الزمالك وحل مجلس الإدارة.


وتابع:" عبد الله جمعة تحدث مع شيكابالا وطارق حامد للتحرك نحو ضمي للنادي، ولكن النادي وقتها كان غير مستقر.

وأضاف جمعه أن عددا كبيرا من مسؤولي الزمالك فاوضوه، وكان ذلك منذ بداية الموسم الماضي وفترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأشار جمعة إلى أن التواجد في نادي الزمالك خطوة كبيرة، ولكن الدعم الذي كان يمدني به جماهير النادي الأهلي كان يلزمني عدم التعاقد معهم، وكنت سأوقع للزمالك بنسبة كبيرة ولكن رحيل مرتضى منصور أنهى المفاوضات.
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