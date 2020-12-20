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فن

رامي جمال في أحدث ظهور: الحمد لله على كل النعم والستر

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
وجه الفنان رامي جمال، رسالة الى متابعيه ونشر صورتين له، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام".


وعلق رامي جمال قائلا "الحمد لله على كل النعم والستر". 

من ناحية أخرى، كشف المطرب رامى جمال، مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، وذلك بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب، مشيرًا إلى أن ألبومه الجديد، الذى يؤدى أغانيه باللهجة المصرية العامية "جاهز"، ومن المقرر طرحه قريبًا.

وكتب رامى، عبر حسابه على "تويتر": "من التحديات اللي قررت خوضها إني أغنى باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون، وأحب أطمن جمهورنا المصري صاحب الفضل الأول بعد الله، بأن الألبوم المصرى جاهز".

 
ويتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.


ولم تكن تلك المرة الأولى الذي يتعاون فيها وسام عبد المنعم مع رامي جمال، حيث تعاونا من قبل في عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "أنا لوحدي" من كلمات محمد عاطف، وألحان رامي جمال، "مش ملاحظ حاجة"، من كلمات أحمد المالكي، و"بيهم كلهم"، من كلمات أحمد المالكي، و"تسد النفس" من كلمات جمال الخولي، وغيرهما.


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