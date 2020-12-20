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سيارات

ما هو سبب خروج الدخان الأبيض المائل للبني من شكمان السيارة ؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أماني نوار



الكثير من أصحاب السيارات يلاحظون عند بداية التشغيل ظهور دخان يخرج من شكمان السيارة ، عند تشغيل السيارة، ولكن السبب الرئيسي هو المكابس والتي تعتبر حلقات مثبتة على محيط الكبس تقوم بفصل حجرة الاحتراق.



ومع مرور الزمن او بسبب الاستهلاك أو سوء الاستخدام تبتدي تلك الحلقات في التآكل ، وهو مايسمح للوقود أو الهواء بالامتزاج مع الزيت وتخفيفه هذا التخفيف لأنه يقلل من قدرة الزيت على تزييت المحرك ، وهذا يمكن ان يسبب له تآكلا في وقت لاحق .


وإذا تآكلت الحلقات بشكل كبير فإنها ستسمح للزيت الموجود في سطح عمود الدوران ، عن طريق الدخول إلى حجرات الاشتعال ، وهذا يتسبب بحرق الزيت ، وبالتالي هو ظهور الدخان الأبيض المائل إلى اللون البني من شكمان السيارة


فأن السيارة تطلق هذا اللون من الدخان ، لايتوقف خروج هذه الدخان بعد الدقائق الأولى من التشغيل فإن الاحتمال الكبير هو ان محرك السيارة يوجد به من حلقات متآكلة ، ويجب تدخل ميكانيكي لاصلاح هذه الحلقات ،وإذا كان هذا النوع من الدخان يتوقف بعد دقائق فلابد ان تذهب إلى ميكانيكي .
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