6 أسباب وراء اشتعال الشكمان أثناء القيادة



1-اشتعال الشكمان قد يكون نتيجة إلى تلف بعض أجزاء المحرك مثل صبابات العادم او قواعدها او دلائل الصبابات الذي يؤدي بدوره إلى تسرب زيت المحرك إلى علبة الشكمان.





2-عدم ضبط تشغيل المحرك يؤدي إلى خروج هواء ووقود غير محترق من السلندرات إلى الشكمان ، حيث يحترق بشدة من سخوتها مما يؤدي إلى صوت فرقعة شديدة وخروج لهب من الشكمان .



3-عدم ضبط تاكيها محرك السيارة حيث يؤدي ذلك إلى ضبط تشغيل المحرك.



4-من أكثر الأسباب أيضا هو فصل كابل كهرباء المحرك الأرض يؤدي إلى أرتفاع درجة حرارة الشكمان إلى درجة الاحمرار.



5-من الممكن ان يحدث اشتعال والسبب هو عمل محول الحفاز ثلاثي الاتجاهات تحت درجة حرارة عالية حتى تتم التفاعلات الكيمائية.



6-أخر سبب هو تغيير الشكمان بآخر غير مطابق للمواصفات العلمية بمعنى حشو علبة الشكمان بمواد غير مناسبة والغرض خفض

صوت المحرك وهذه المواد قابله للاشتعال فيما بعد.







نلاحظ دائما أثناء السير على الطريق بالسيارة تطاير كتل نارية تخرج من الخلف أسفل بعض السيارات مما يثير الفزع والخوف من قبل قائدى السيارات المجاورة على الطريق .ويقوم بعض الأشخاص بتنبيه السائق الذي يتوقف على الفور لمعرفة سبب هذه الظاهرة، خوفا على السيارة وعلى من حوله بالطريق.أكد خبراء في مجال السيارات ان هناك 6 أسباب ورا اشتعال الشكمان أثناء السير بالسيارة.