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سيارات

6 أسباب وراء اشتعال الشكمان أثناء القيادة

الجمعة 11/ديسمبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
نلاحظ دائما أثناء السير على الطريق بالسيارة تطاير كتل نارية تخرج من الخلف أسفل بعض السيارات مما يثير الفزع والخوف من قبل قائدى السيارات المجاورة على الطريق .

ويقوم بعض الأشخاص بتنبيه السائق الذي يتوقف على الفور لمعرفة سبب هذه الظاهرة، خوفا على السيارة وعلى من حوله بالطريق.


أكد خبراء في مجال السيارات ان هناك 6 أسباب ورا اشتعال الشكمان أثناء السير بالسيارة.
 
1-اشتعال الشكمان  قد يكون نتيجة إلى تلف بعض أجزاء المحرك مثل صبابات العادم او قواعدها او دلائل الصبابات الذي يؤدي بدوره إلى تسرب زيت المحرك إلى علبة الشكمان.


 2-عدم ضبط تشغيل المحرك يؤدي إلى خروج هواء ووقود غير محترق من  السلندرات إلى الشكمان ، حيث يحترق بشدة من سخوتها مما يؤدي إلى صوت فرقعة شديدة وخروج لهب من الشكمان .

3-عدم ضبط تاكيها محرك السيارة حيث يؤدي ذلك إلى ضبط تشغيل المحرك.

4-من أكثر الأسباب أيضا هو فصل كابل كهرباء المحرك الأرض يؤدي إلى أرتفاع درجة حرارة الشكمان إلى درجة الاحمرار.

5-من الممكن ان يحدث اشتعال والسبب هو عمل محول الحفاز ثلاثي الاتجاهات تحت درجة حرارة عالية حتى تتم التفاعلات الكيمائية.

 6-أخر سبب هو تغيير الشكمان بآخر غير مطابق للمواصفات العلمية بمعنى حشو علبة الشكمان بمواد غير مناسبة والغرض خفض
 صوت المحرك وهذه المواد قابله للاشتعال فيما بعد.


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