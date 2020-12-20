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أخبار البلد

انطلاق ندوة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بحضور 3 وزراء

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:20 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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كريم الخطيب - سعيد العربي - تصوير يمنى عبد الظاهر
انطلقت منذ قليل الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، بمقر بقاعة المؤتمرات مدينة نصر.

ويحضر الجلسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع".

ويشارك بالندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" (Webinar) بعنوان "توطين صناعة السيارات في مصر"، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغى قادت ثورة التصنيع المرن فى كندا والتي أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في طريقة تكيف المصنعين حول العالم والاستجابة للتغيرات في الأسواق والمنتجات والتقنيات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمصنع الحديث. 
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