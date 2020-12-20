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فن

عمر كمال يطلب الدعاء من محبيه .. شاهد

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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سيد احمد
طلب عمر كمال الدعاء من محبيه ونشر صورة له  من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ". 


وعلق عمر كمال على الصورة قائلا: "اللي بيحبني يدعيلي دعوة حلوة من قلبه".


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فيما أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن عمل جديد يجمعه بـ عمر كمال يحمل اسم "هفضل أستاذ"، ليتأكد الجمهور أن الخلاف الذي دار بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام كان مجرد دعاية للأغنية الجديدة بينهما.

وكان الفنان عمر كمال، ردّ على هجوم مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمر كمال: "أنا تحمّلت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا "أبوكرش" لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها".

وأضاف: "أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتي معلمة" وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".

وتابع: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بيجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز أعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق مدفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أي فرح حد بيطلبه فيه".

واختتم  "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و850 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

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