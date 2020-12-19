ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من داخل الطائرة.. عمر كمال لـ جمهوره: توكلت ع الله - دبى

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:13 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر عمر كمال صورة له من داخل الطائرة المتجهة الى دبى وذلك من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا " توكلت ع الله - دبى ".

اقرا ايضا :

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن عمل جديد يجمعه بـ عمر كمال يحمل اسم "هفضل أستاذ"، ليتأكد الجمهور أن الخلاف الذي دار بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام كان مجرد دعاية للأغنية الجديدة بينهما.

وكان قد ردّ الفنان عمر كمال، على هجوم مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمر كمال: "أنا تحمّلت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا "أبوكرش" لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها".

وأضاف: "أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتي معلمة" وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".


وتابع: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بيجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز أعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق مدفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أي فرح حد بيطلبه فيه".


واختتم  "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و850 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خليك محترم وكويس.. شاهد.. هجوم من حمو بيكا على حسن شاكوش

بطريقة غير مباشرة.. حمو بيكا يوجه رسالة حادة لحسن شاكوش

حمو بيكا يهاجم عمر كمال: مع السلامة يا أصحاب مزيفين

عمر كمال يرد على حمو بيكا: ما كسبتش من وَراك.. وسيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد

أخبار الفن| طلاق عمرو دياب ودينا الشربيني.. أزمة حمو بيكا وعمر كمال.. ظهور جديد لـ فيفي عبده بعد شائعة وفاتها

أنا ممكن أقولك يا أبوكرش.. القصة الكاملة لـ خناقة حمو بيكا وعمر كمال

ترشيحاتنا

بعد قرار فيفا.. ننشر 6 قرارات صادرة من اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة

قبل مواجهة الأهلي.. حميدو قائد سونيديب: الزمالك المرشح الأول للتتويج بدوري الأبطال

هالة السعيد: 6 مليارات جنيه للمناطق الخاصة الصناعية في المحافظات الأكثر فقرًا

إصابة 22 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة نقل ببني سويف

فى حمام الجامعة.. عقوبات تأديبية لمسئول تعدى على زميلته

محمد صلاح يكشف عن أهدافه الثلاثة مع ليفربول.. ويوجه رسالة للعالم بشأن كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها تقوية المناعة.. فوائد غير متوقعة لتناول كوب من عصير الطماطم يوميا

تعرف على مواصفات وأسعار جيتور X70 موديل 2021

لمواجهة الإصابة بكورونا.. تجنب تناول هذه الأطعمة فورا