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محافظات

رفع 680 طن قمامة ومخلفات من مركزي الزقازيق وديرب نجم بالشرقية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة التدخل السريع بالديوان العام برفع أكوام القمامة والمخلفات المتراكمة بمركزى الزقازيق وديرب نجم لخلق جو بيئي وصحى نظيف للمواطنين  ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة  وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

 

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (إرتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

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وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت وحدة التدخل السريع بإشراف العميد علاء الشعراوى المشرف العام على الحملات الميكانيكية والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع برفع 180 طن قمامة من طريق ترعة المسلميه وطريق الغار وترعة الشيخ منصور وطريق الزرقيه  بمركز الزقازيق بواقع (9) نقلات على مدار ثلاثة أيام ، بالإضافة إلى تسوية كميات كبيرة من الردش بهذه المناطق ، فضلًا عن رفع (500طن) قمامة من المقلب الرئيسى بمركز ديرب نجم بواقع (25) نقله على مدار ثلاثة أيام ، بإجمالى 680 طن قمامة بواقع 34 نقله بإستخدام (5) معدات (3سيارة قلاب -2لودر) .

 

وناشد المحافظ المواطنين بحسن التعامل مع عامل النظافة وتقديره والتعاون معه بعدم إلقاء القمامة إلا فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك

 

وعلي جانب أخر فقد أكدت ثناء فوزي رئيس حي  ثان الزقازيق انه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن التصدى لحالات البناء المخالف للقانون وإزالة المخالفات فورًا فقد تم شن حملة مكبرة صباح اليوم بقيادتها وبحضور محمد ابراهيم وأحمد عبدالفتاح نائب رئيس الحى ورئيس قسم الاشغالات بالحى .

 

وأضافت رئيس حي ثان الزقازيق انه تم التحفظ على جرار زراعي محمل بمواد بناء وونش وطوب احمر بعقار بمنطقة القومية وذلك بالتنسيق والاشتراك مع شرطة قسم ثان الزقازيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة وإيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وعلي جانب أخر،قال المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق إنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة المصرية للحماية من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد  وتطبيقا" للكتاب الدوري رقم ٣٧ لسنه ٢٠٢٠ الصادر من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فقد تم شن حملة مكبرة لفض فرح بقاعة مغلقة بطريق الأحرار.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه تم تفريق التجمعات  وجاري المرور علي جميع القاعات كما ناشدت رئاسة المركز المواطنين توخي الحذر واتباع الإجراءات الوقائية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

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