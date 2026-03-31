وزيرة التضامن تواصل زياراتها المفاجئة.. وتتفقد داري السليمانية ورفقاء النبي

واصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جولاتها وزياراتها المفاجئة لدور المسنين، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة لكبار السن في تلك الدور.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مساء اليوم "دار السليمانية" التابعة لجمعية تنمية المجتمع المحلي بمنطقة وراق العرب بمحافظة الجيزة، والتي تقدم خدماتها للرجال والسيدات من كبار السن.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على متابعة نظام العمل داخل الدار، مطلعة على كافة الأوراق، مؤكدة أن زيارتها تهدف إلى الاطمئنان على الخدمات المقدمة للنزلاء والنزيلات كبار السن بالدار.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالعمل على رفع كفاءة الدار وتجهيز الأثاث بالشكل الذي يليق بالنزلاء، فضلا عن العمل على توفير الرعاية الطبية بصورة دائمة لنزلاء الدار.

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية لبحث دراسة الحالات وإدراجهم ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط " كرامة".

ومن جانبهم وجه نزلاء الدار الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على زيارة الدار والاستماع لهم، والعمل على تلبية مطالبهم.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على تفقد "دار رفقاء النبي" التابعة لجمعية رفقاء النبي للتنمية الثقافية والاجتماعية بذات المنطقة، والتي تستضيف سيدات غير قادرات على خدمة أنفسهن، واشتراكهن بالدار بالمجان.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي صندوق مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل الدار، وتوفير الرعاية الطبية لنزيلات الدار.