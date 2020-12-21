ضبط عصابة تخصصت فى سرقة مواتير المياه بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات مواتير الكهرباء والمياه والكابلات ليلًا من داخل المزارع بأسلوب "القص" مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (7) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عميلهم "عاطل، مقيم بدائرة القسم".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط عناصر التشكيلات مرتكبى جرائم السرقات.

