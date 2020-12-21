شاهد.. ألمانيا تجبر بريطانيين على المبيت في المطار للتأكد من سلبية تحاليلهم





وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن مقطع فيديو لمواطنين بريطانيين في أحد مطارات ألمانيا انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية اثار غضب بعض الرواد بسبب ترك السلطات المسافرين نائمين على ارضية المطار لإنتظار نتائج تحاليلهم.





وبلغت مدة احتجاز المسافرين البريطانيين في المطار الألماني 10 ساعات على الأرض في المطار في أجواء شتوية باردة، مما أثار استياء عدد كبير من المواطنين لأن المسافرين كان بينهم أطفالا رضع.





جدير بالذكر أن الدول الأوروبية على حافة السقوط في هاوية جديدة ندعى سلالة جديدة من فيروس كورونا، فبدأت معظم الدول رفع درجات الحذر القصوى لضمان عدم تفشي الوباء.





تداول رواد التواصل الإجتماعي ، مقطع فيديو لمواطنين بريطانيين في مطار الماني، بعد أن طلبت السلطات الألمانية من المسافرين في المطار المبيت في المطار للتأكد من سلبية تحاليلهم و خلوهم من أعراض كورونا.