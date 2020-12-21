الاحتفال بذكرى وفاة فريد الأطرش بسينما الهناجر وبيت السحيمى

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، بالتعاون مع جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى وفاة ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، لأول مرة على مدار يومين .





الاحتفال الأول فى تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس ٢٤ ديسمبر الجارى، بسينما الهناجر، ويعرض فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية العمر كله" يروى أهم المحطات الفنية فى حياة الموسيقار فريد الأطرش، من إخراج عادل السيد، كما يتضمن الاحتفال فقرة فنية يقدمها فنان الأوبرا سيد منصور، وكلمات عن الموسيقار فريد الأطرش لعدد من المؤرخين والنقاد .





أما الاحتفال الثاني فهو فى السابعة من مساء يوم السبت ٢٦ ديسمبر الجارى، فى بيت السحيمي، ويتضمن فقرات فنية لفرقة الفن الأصيل، حيث تقدم الفرقة باقة متنوعة من أروع ما قدم الموسيقار فريد الأطرش يتغنى بها كوكبة من مطربي الأوبرا .



