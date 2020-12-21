مازن مرزوق يكشف حقيقة وجود طلب لتأجيل قمة الأهلي والزمالك فى الدورى





وقال مازن مرزوق في تصريحات عبر راديو مصر: "ليس لدي معلومة عن مقترح تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بسبب أعياد الكريسماس".





وتابع: " في حالة التأجيل سيكون هناك ضرر بجدول الدوري، ولدي قناعة أن الدولة تريد دوري منتظم، وهو ما وجدته خلال الفترة التي عملت فيها، كانت هناك مساندة كبيرة، ولم يحدث أن طلب أحد مني التأجيل قبل استقالتي".





وتابع: " أتمنى أن نحافظ على المنظومة، تعاملت مع جميع الأندية في الفترة الماضية، والجميع رحب بالنظام، في أول جولتين كانت المباريات جيدة والروح الرياضية رائعة".





يذكر أن مازن مرزوق تقدم باستقالته من لجنة المسابقات بعد تولي أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.





كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق، عن حقيقة تلقيه طلبا في الفترة الأخيرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بسبب أعياد الكريسماس.