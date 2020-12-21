ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فطير وعسل وجبنة قديمة.. رانيا يوسف وشيكو من كواليس اللعبة 2.. شاهد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:57 م
شيكو ورانيا يوسف
شيكو ورانيا يوسف
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان شيكو صورة من كواليس تصوير مسلسل اللعبة 2" والذى يقوم بتصويره حاليا فى منطقة وادى الريان بمحافظة الفيوم. 

وظهر شيكو فى الصورة أثناء تناول فريق العمل  فطير وعسل وجبنة قديمة. 

المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قدر عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ميرنا جميل تكشف حقيقة خوضها مسلسل اللعبة 2

محمد عباس زعيم عصابة في مسلسل "حازم محزون" مع محمد ثروث

هشام ماجد ينشر صورة مع رامى رضوان ودنيا سمير غانم وشريف رمزي وزوجته

ليفل الوحش.. هشام ماجد يروج للموسم الثاني من مسلسل اللعبة

ليفيل الوحش .. رانيا يوسف تروج للموسم الثاني من مسلسل اللعبة

شيكو يشارك كواليس مسلسل "اللعبة ٢" مع سامى المغاورى

ترشيحاتنا

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات بثينة رشوان

الحمد لله على كل شيء.. أشرف بن شرقى يشارك صورة له من تدريبات الزمالك.. شاهد

انفوجراف .. 13 مصابا بفيروس كورونا في الدوري المصري.. أسماء

إنهاء كورونا للأبد.. بوتين يوافق على التعاون مع أسترازينيكا لإنتاج أقوى لقاح

الدوري المصري.. البنك الأهلي يعمق جراح الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أصفر .. تعرف على أشهر تاكسي في الإسكندرية

5 لقاحات والفيروس يتحوّر.. هل تقضي سلالة كورونا الجديدة على آمال نهاية الوباء؟

هاني الناظر يعلق على ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في مصر