ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نور البصيرة.. فتاة كفيفة تطهي طعام أسرتها في سيناء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:59 ص
الأسرة
الأسرة
Advertisements
احمد صالح
أجبرتها الظروف أن تتعامل داخل منزلها وتقوم بدورها كربة منزل حالها حال كل السيدات، رغم أنها ولدت كفيفة.. لكن الإعاقة لم تمنعها من تحقيق طموحها بأن تشارك في إنهاء أعمال المنزل ،ثم تقوم بدورها كام لإعداد الأكل لأفراد أسرتها.

تحكي هاله ميزار عبد الله "كفيفة " ٣٥ عاما، وتسكن في العريش شمال سيناء ، متزوجه ولديها محمد وأحمد، أنها ولدت كفيفة وهي البنت البكر لوالدها ، وعن اول مره تدخل فيها المطبخ قالت عمري كان وقتها 11 سنه تقريبا وكانت والدتي تتركنى وتذهب للعمل وكنت اخاف من الاقتراب من النار، حتى جاءت مره وتشجعت فيها وقمت بتجهزة بعض الطعام ثم طهيه حتى اكملته ،وعندما رجع والدي للمنزل تفاجئوا مما فعلت ولم يصدقا ما شاهداه.

وتقول هالة ميزار إنها بالإرادة تمكنت من تعلم الطبخ حتى اولادي يستغربون مني بعد دخول المطبخ والتعامل مع أدوات المطبخ أثناء عملية الطهي، مسيره الي انها تعودت علي مكان الأدوات البوتاجاز وكيفيه إشعال النار وعمليات التذوق، وكل هذه الأمور تتم بدقه ويحرص شديد.

وأضافت عند خروجي الي السوق او النزهة او زيارة الأقارب، استعين بابنه اخي لمساعدتك في التحرك.، بينما عند ولادتها ، كانت تقوم امي بالمساعدة الأيام الأولى ثم بعد ذلك اعتمدت على نفسي.

واشارت، الي ان اولادي هم كل حياتي وهم عون وسند لي في الحياه ، ودائما يقفون الي جانبي ويشعرون بمعاناتي رغم صغر سنهم ، وأنا علي ثقة لانهم سيكونوا عون لي عندما يكبرون .

وقالت شقيقتها حبيبه ميزار عبدالله ان والدها من محافظة الفيوم ولكن مني من مواليد العريش اتولدت وعشت و تربيت في سيناء درست بمدرسه النور للمكفوفين والتحقت بالثانوية، ثم أكملت تعليمها حتى حصلت على بكالوريوس تربيه تعليم عام.

كل ما أتمناه من الله أن سياده الرئيس يسمع لصوت بنت من محافظة شمال سيناء، وهذا شيء كبير بالنسبة لنا ، وأتمنى من سيادته ان يكون معنا و يسلمنا مفتاح الشقة التي وافق علي منحها شقيقتي سيدة الخفيفة كهدية بمناسبة زفافها.

وأتمنى من اهل شمال سيناء ان يكون لديهم وعي ثقافي واجتماعي بالنسبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وان يكون هناك دورات بشرية لأهالي محافظة شمال سيناء، تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، وأن يتم إلحاق أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع مدارس التربية الخاصة " الفكرية أو البصرية او المكفوفين ، إلي حابن الانضمام الي فريق أصحاب البصيرة.

اقرأ أيضا:
ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال

_
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أصحاب البصيرة بالعريش يحتفلون باليوم العالمي للعصا البيضاء

فريق أصحاب البصيرة بسيناء يحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

السيسي يوجه بتوفير وحدة سكنية لفتاة سيناوية من ذوى القدرات الخاصة

مصدقتش نفسي والريس أبونا كلنا .. أول تعليق من عروس شمال سيناء بعد توفير شقة لها

الرئيس الإنسان.. لميس سلامة: السيسي يقدم وحدة سكنية لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة

بعد استجابة الرئيس السيسي.. صدى البلد في منزل عروس سيناء الكفيفة: شكرا من كل قلبي.. وهذه أمنيتي.. فيديو

ترشيحاتنا

احذر الإصابة به .. اعرف المرض النفسي الذى يهددك من برجك

سامسونج تطلق Galaxy A22 5G بسعر رخيص في 2021 .. تفاصيل

بشرى سارة.. لقاح فايزر ومودرنا يحمي من سلالة كورونا الجديدة

عيار 21 بـ 809 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

حكم ظهور قدم المرأة من الصندل

جمعت بين زوجين فى شهر العسل.. تجديد حبس عروس بنها 15 يوما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلامية لبنانية شهيرة تواجه انتقادات حادة بعد إجراء مقابلة مع ممثلة إسرائيلية.. تفاصيل

الأم حائرة في اتخاذ قرار الإنقاذ.. سيدة تواجه اختبارا صعبا بعد إصابة ابنها وابنتها بمرض خطير

سعداء الحظ في زمن كورونا.. أصحاب هذه الفصيلة من الدم أقل عرضة للإصابة بالفيروس