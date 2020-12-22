نور البصيرة.. فتاة كفيفة تطهي طعام أسرتها في سيناء

أجبرتها الظروف أن تتعامل داخل منزلها وتقوم بدورها كربة منزل حالها حال كل السيدات، رغم أنها ولدت كفيفة.. لكن الإعاقة لم تمنعها من تحقيق طموحها بأن تشارك في إنهاء أعمال المنزل ،ثم تقوم بدورها كام لإعداد الأكل لأفراد أسرتها.
تحكي هاله ميزار عبد الله "كفيفة " ٣٥ عاما، وتسكن في العريش شمال سيناء ، متزوجه ولديها محمد وأحمد، أنها ولدت كفيفة وهي البنت البكر لوالدها ، وعن اول مره تدخل فيها المطبخ قالت عمري كان وقتها 11 سنه تقريبا وكانت والدتي تتركنى وتذهب للعمل وكنت اخاف من الاقتراب من النار، حتى جاءت مره وتشجعت فيها وقمت بتجهزة بعض الطعام ثم طهيه حتى اكملته ،وعندما رجع والدي للمنزل تفاجئوا مما فعلت ولم يصدقا ما شاهداه.
وتقول هالة ميزار إنها بالإرادة تمكنت من تعلم الطبخ حتى اولادي يستغربون مني بعد دخول المطبخ والتعامل مع أدوات المطبخ أثناء عملية الطهي، مسيره الي انها تعودت علي مكان الأدوات البوتاجاز وكيفيه إشعال النار وعمليات التذوق، وكل هذه الأمور تتم بدقه ويحرص شديد.
وأضافت عند خروجي الي السوق او النزهة او زيارة الأقارب، استعين بابنه اخي لمساعدتك في التحرك.، بينما عند ولادتها ، كانت تقوم امي بالمساعدة الأيام الأولى ثم بعد ذلك اعتمدت على نفسي.
واشارت، الي ان اولادي هم كل حياتي وهم عون وسند لي في الحياه ، ودائما يقفون الي جانبي ويشعرون بمعاناتي رغم صغر سنهم ، وأنا علي ثقة لانهم سيكونوا عون لي عندما يكبرون .
وقالت شقيقتها حبيبه ميزار عبدالله ان والدها من محافظة الفيوم ولكن مني من مواليد العريش اتولدت وعشت و تربيت في سيناء درست بمدرسه النور للمكفوفين والتحقت بالثانوية، ثم أكملت تعليمها حتى حصلت على بكالوريوس تربيه تعليم عام.
كل ما أتمناه من الله أن سياده الرئيس يسمع لصوت بنت من محافظة شمال سيناء، وهذا شيء كبير بالنسبة لنا ، وأتمنى من سيادته ان يكون معنا و يسلمنا مفتاح الشقة التي وافق علي منحها شقيقتي سيدة الخفيفة كهدية بمناسبة زفافها.
وأتمنى من اهل شمال سيناء ان يكون لديهم وعي ثقافي واجتماعي بالنسبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وان يكون هناك دورات بشرية لأهالي محافظة شمال سيناء، تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، وأن يتم إلحاق أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع مدارس التربية الخاصة " الفكرية أو البصرية او المكفوفين ، إلي حابن الانضمام الي فريق أصحاب البصيرة.
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تحكي هاله ميزار عبد الله "كفيفة " ٣٥ عاما، وتسكن في العريش شمال سيناء ، متزوجه ولديها محمد وأحمد، أنها ولدت كفيفة وهي البنت البكر لوالدها ، وعن اول مره تدخل فيها المطبخ قالت عمري كان وقتها 11 سنه تقريبا وكانت والدتي تتركنى وتذهب للعمل وكنت اخاف من الاقتراب من النار، حتى جاءت مره وتشجعت فيها وقمت بتجهزة بعض الطعام ثم طهيه حتى اكملته ،وعندما رجع والدي للمنزل تفاجئوا مما فعلت ولم يصدقا ما شاهداه.
وتقول هالة ميزار إنها بالإرادة تمكنت من تعلم الطبخ حتى اولادي يستغربون مني بعد دخول المطبخ والتعامل مع أدوات المطبخ أثناء عملية الطهي، مسيره الي انها تعودت علي مكان الأدوات البوتاجاز وكيفيه إشعال النار وعمليات التذوق، وكل هذه الأمور تتم بدقه ويحرص شديد.
وأضافت عند خروجي الي السوق او النزهة او زيارة الأقارب، استعين بابنه اخي لمساعدتك في التحرك.، بينما عند ولادتها ، كانت تقوم امي بالمساعدة الأيام الأولى ثم بعد ذلك اعتمدت على نفسي.
واشارت، الي ان اولادي هم كل حياتي وهم عون وسند لي في الحياه ، ودائما يقفون الي جانبي ويشعرون بمعاناتي رغم صغر سنهم ، وأنا علي ثقة لانهم سيكونوا عون لي عندما يكبرون .
وقالت شقيقتها حبيبه ميزار عبدالله ان والدها من محافظة الفيوم ولكن مني من مواليد العريش اتولدت وعشت و تربيت في سيناء درست بمدرسه النور للمكفوفين والتحقت بالثانوية، ثم أكملت تعليمها حتى حصلت على بكالوريوس تربيه تعليم عام.
كل ما أتمناه من الله أن سياده الرئيس يسمع لصوت بنت من محافظة شمال سيناء، وهذا شيء كبير بالنسبة لنا ، وأتمنى من سيادته ان يكون معنا و يسلمنا مفتاح الشقة التي وافق علي منحها شقيقتي سيدة الخفيفة كهدية بمناسبة زفافها.
وأتمنى من اهل شمال سيناء ان يكون لديهم وعي ثقافي واجتماعي بالنسبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وان يكون هناك دورات بشرية لأهالي محافظة شمال سيناء، تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، وأن يتم إلحاق أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع مدارس التربية الخاصة " الفكرية أو البصرية او المكفوفين ، إلي حابن الانضمام الي فريق أصحاب البصيرة.
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_