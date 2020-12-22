نور البصيرة.. فتاة كفيفة تطهي طعام أسرتها في سيناء



واشارت، الي ان اولادي هم كل حياتي وهم عون وسند لي في الحياه ، ودائما يقفون الي جانبي ويشعرون بمعاناتي رغم صغر سنهم ، وأنا علي ثقة لانهم سيكونوا عون لي عندما يكبرون .



وقالت شقيقتها حبيبه ميزار عبدالله ان والدها من محافظة الفيوم ولكن مني من مواليد العريش اتولدت وعشت و تربيت في سيناء درست بمدرسه النور للمكفوفين والتحقت بالثانوية، ثم أكملت تعليمها حتى حصلت على بكالوريوس تربيه تعليم عام.



كل ما أتمناه من الله أن سياده الرئيس يسمع لصوت بنت من محافظة شمال سيناء، وهذا شيء كبير بالنسبة لنا ، وأتمنى من سيادته ان يكون معنا و يسلمنا مفتاح الشقة التي وافق علي منحها شقيقتي سيدة الخفيفة كهدية بمناسبة زفافها.



وأتمنى من اهل شمال سيناء ان يكون لديهم وعي ثقافي واجتماعي بالنسبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وان يكون هناك دورات بشرية لأهالي محافظة شمال سيناء، تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، وأن يتم إلحاق أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع مدارس التربية



اقرأ أيضا:

ندوة الاستزراع البحرى توصي بالحجر الصحي للواردات الداعمة للمجال



_ وأتمنى من اهل شمال سيناء ان يكون لديهم وعي ثقافي واجتماعي بالنسبة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وان يكون هناك دورات بشرية لأهالي محافظة شمال سيناء، تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، وأن يتم إلحاق أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجمع مدارس التربية الخاصة " الفكرية أو البصرية او المكفوفين ، إلي حابن الانضمام الي فريق أصحاب البصيرة.اقرأ أيضا:

وأضافت عند خروجي الي السوق او النزهة او زيارة الأقارب، استعين بابنه اخي لمساعدتك في التحرك.، بينما عند ولادتها ، كانت تقوم امي بالمساعدة الأيام الأولى ثم بعد ذلك اعتمدت على نفسي.