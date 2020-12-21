ميسي يتسلم جائزة هداف الدوري الإسباني





ميسي تسلم الجائزة بعد فوزه به، لتصدره قائمة ترتيب هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعد تسجيله 25 هدفًا.





وتمنح جائزة البيتشيتشي لهداف بطولة الدوري الإسباني كل موسم، وتعد تلك المرة هي السابعة التي يتوج بها ميسي بالجائزة، وهو أكثر لاعب فوزًا بالجائزة متفوقًا على زارا مهاجم أتلتيك بيلباو السابق والذي حصد الجائزة 6 مرات.





وأعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بلد الوليد في الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن - نيتو - إينكاي بينا

خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد أراخو - كليمونت لينجليه - فرانكي دي يونج - صامويل أومتيتي - جونيور فيربو - أوسكار مينجويزا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - كارلوس ألينا - ميراليم بيانيتش - ريكي بويج - فيليبي كوتينيو - بيدري - فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتين برايثوايت - ترينكاو

تسلم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، جائزة البيتشيتشي، والتي تمنح لهداف بطولة الدوري الإسباني.