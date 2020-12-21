الجمارك: إصدار 6313 شهادة جمركية من المركز اللوجيستي بالإسكندرية في شهر

أصدر مركز الخدمات اللوجيستية بميناء الإسكندرية البحري 6313 شهادة جمركية بعد اكتمال عمليات التشغيل التجريبي في نوفمبر الماضي وحتى الآن.





كشف السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك ؛ خلال جولة تفقدية لمقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى ، عن أن إجمالي الشهادات المعتمد بلغ 4188 شهادة، موضحا أن باقي شهادات البيانات الجمركية المقيدة ما بين مراحل الكشف والمعاينة واستيفاء الجهات الرقابية و استكمال اجراءات التثمين.





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أضاف " نجم" أن المركز يقدم كافة الخدمات اللوجيستية وتشمل إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد وجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية لجميع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار المخزنة بميناء الإسكندرية عدا الدخان والصادر والبضائع المخزنة خارج ميناء الإسكندرية بجانب إنهاء جميع الإجراءات عليها بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك .





أشار إلي أن تلك الإجراءات ضمن تكليفات الدكتور محمد معيط وزير المالية، لزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والتحول الرقمي بغرض دعم التجارة الدولية لتعزيز ملف الصادرات المصرية.





شدد " نجم" على ضرورة تكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية لخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.





والتقى " نجم"، مدحت حبشى، رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعدد من مستخلصي الجمارك، لعرض المشاكل والمعوقات الخاصة بالتشغيل التجريبى بمركز الخدمات الجديد " نافذة " والعمل علي حلها بالتنسيق مع السادة المسئولين بالمركز وتوحيد وتبسيط الإجراءات لضمان سهولة دورة العمل بالمركز ؛ وإنشاء غرفتين للفيديو كونفرانس للتواصل الفورى مع المتعاملين إحداهما لمصلحة الجمارك والأخرى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، للتواصل وحل المشاكل والمعوقات فوريا .