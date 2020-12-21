ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاتحاد للطيران الإماراتي يعلق الرحلات بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:15 م
الاتحاد للطيران الإماراتي
الاتحاد للطيران الإماراتي
Advertisements
أ ش أ
أعلن الاتحاد للطيران الإماراتي، تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، إنه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدًا أن سلامة المسافرين والطاقم الجوي من أهم أولويات الاتحاد للطيران فيما تتواصل طواقم العمل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الاتحاد للطيران تسير اليوم أول رحلة ركاب تجارية بين إسرائيل والإمارات

وزير الدولة الإماراتي للشئون المالية: هذه الزيارة ستعمق الفرص وسنوقع اتفاقا حول الازدواج الضريبي مع إسرائيل

تعاون جديد بين طيران العال الإسرائيلي والاتحاد للطيران الإماراتي

مصر للطيران تعلق رحلاتها الجوية إلى سلطنة عمان لمدة أسبوع

ترشيحاتنا

طريقة عمل العدس الأصفر في أقل وقت

الاقتران العظيم.. برلماني يوثق ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 4 قرون

بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

بالجلد الأسود.. آيتن عامر تخطف الأنظار بجمالها

وزير التعليم يكشف حقيقة إنهاء الدراسة لتلاميذ ابتدائي يوم 10 يناير

رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي بجنود "صمود - 16" بالجيش الثالث الميداني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر