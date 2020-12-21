اقتصاد الصين| صناعة تعهيد الخدمات للصين تحافظ على معدلات نمو مرتفعة

ذكرت وزارة التجارة، أن صناعة تعهيد الخدمات للصين سجلت نموا مستقرا في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2020.





وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، إن الشركات الصينية وقعت عقود تعهيد الخدمات بقيمة 1.3 تريليون يوان (حوالي 187.9 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 12.9 في المائة على أساس سنوي.





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وبلغت قيمة العقود المنفذة 922.6 مليار يوان في أول 11 شهرًا، بزيادة 16.4 في المائة على أساس سنوي.





ومن الإجمالي، بلغت قيمة عقود التعهيد في الخدمات في الخارج 765.88 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بزيادة 11.5 بالمئة على أساس سنوي.





وتعد المقاولة الخارجية ممارسة أعمال عبر توظيف طرف من خارج الشركة لأداء الخدمات وصنع البضائع التي يقوم بها عادةً موظفو الشركة.





وقالت الوزارة إنه خلال هذه الفترة، احتلت الولايات المتحدة ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والاتحاد الأوروبي المرتبات الثلاثة الأولى لأكبر الأسواق من حيث حجم الأعمال.





وبلغ إجمالي قيمة عقود التعهيد المنفذة في الخدمات مع البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق 99.12 مليار يوان، بزيادة 8.1 في المائة على أساس سنوي.



