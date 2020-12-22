تعرض والد رامي جمال لوعكة صحية شديدة

كشف الفنان رامي جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعرض والده لوعكة صحية شديده.





ونشر رامي جمال عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لوالده وعلق عليها قائلا "‏اللهم اني استودعتك ابي ف احفظه بحفظك و رده لنا سالما ولا تريني فيه مكروه".





وعلق الفنان أحمد جمال على الصورة قائلا "‏‎ربنا يشفيه و يقوم بالسلامة يارب".. ليرد رامي جمال قائلا "‏‎الله يسلمك دايما يا حبيبي الغالي".





ومن ناحية أخرى يتعاون المطرب رامى جمال مع الموزع الموسيقى وسام عبد المنعم، في 6 أغنيات ضمن ألبوم رامي جمال الجديد، ويشارك الملحن ياسر نور في تلحين واحدة من الست أغنيات، أما الباقي فسيتولى عدد آخر من الملحنين مهمة تلحينه، وذلك حسبما أكد الموزع وسام عبد المنعم.







