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تطوير الميزات التنافسية للقطاعات التصديرية.. بنك مصر يمول نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية.. وزيرة الصناعة: إيفاد بعثات ترويجية وتنظيم أسابيع تجارية.. شهاب زيدان: تأهيل المصدرين ودعم المشروعات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:04 م
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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ولاء عبد الكريم
  • نيفين جامع:
  • بروتوكول التعاون مع بنك مصر يدعم توجه الوزارة لزيادة الصادرات المصرية 
  • الدكتور أحمد مغاوري:
  • البروتوكول يستغرق تنفيذه عاما ونصف العام بتمويل تقديري يصل إلى 22 مليون جنيه
  • شهاب زيدان:
  • إتاحة جميع منتجات البنك المصرفية لمساعدة الشركات المصدرة على زيادة الصادرات



شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين التمثيل التجاري المصرى وبنك مصر في مجال تمويل عدد من البرامج والأنشطة الهادفة لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وبصفة خاصة لأسواق دول القارة الأفريقية.


 وقع البروتوكول الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، وشهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر.


وقالت الوزيرة إن البروتوكول - الذي يستمر لمدة عام ونصف اعتبارًا من أول يناير المقبل - يدعم التوجه الحالي للوزارة بزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، كما يدعم استراتيجيتها الخاصة بالتحرك نحو السوق الأفريقية.


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وأضافت أن البروتوكول يستهدف تطوير الميزات التنافسية لعدد من القطاعات التصديرية وتأهيل المصدرين الجدد وصغار المصنعين، إلى جانب تنظيم ورش عمل وجلسات توعية لرفع الوعي لدى المصدرين بالأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى إيفاد البعثات التجارية الترويجية وتنظيم الأسابيع التجارية والترويج لعدد من القطاعات الصناعية بالأسواق الأفريقية.


من جانبه، قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، إن دور الجهاز يتضمن تعزيز استفادة الشركات المصدرة من البرامج الخدمية والمصرفية والتمويلية التي يتيحها بنك مصر في إطار البروتوكول، وذلك بتمويل تقديري يبلغ 22 مليون جنيه، بالإضافة إلى ترشيح الشركات والمصانع الراغبة في التعاون مع البنك للحصول على مزايا البروتوكول، وذلك وفقًا للخطة التى أعدتها إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري بهدف الوصول  بحجم الصادرات إلى 30 مليار دولار خلال المرحلة القريبة المقبلة.


وذلك إلى جانب تنظيم ورش عمل للتدريب لتوعية الشركات المصدرة وبصفة خاصة صغار المصدرين بآليات التصدير ومستندات الشحن، وذلك بالتعاون مع مدربين من بنك مصر، فضلًا عن تنظيم أنشطة ترويجية تتضمن 6 بعثات تجارية و5 أسابيع تجارية إلى عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب تنظيم بعثات مشترين إلى مصر.


بدوره، أكد شهاب زيدان، رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر، حرص البنك على توفير جميع المنتجات المصرفية للشركات المصدرة وتيسير حصولها على الخدمات التمويلية وغير التمويلية، مشيرا إلى أن البنك سيلتزم وفقًا للبروتوكول بإمداد التمثيل التجاري المصرى بالمعلومات والبيانات الخاصة ببرامج  تمويل التجارة والترويج، إلى جانب توفير مدربين لعمل لقاءات وورش عمل خاصة بعمليات التجارة الدولية ومستندات الشحن والاحتياجات التمويلية للشركات، وذلك لتعريفها بمبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة  والمتوسطة.


وذلك بالإضافة إلى تقديم خدمة مميزة للمصدرين لتنفيذ عملياتهم المصرفية من فروع بنك مصر المختلفة، إلى جانب توفير التمويل للمشروعات المقدمة في نطاق مبادرات البنك المركزي المصري، وتقديم جميع الخدمات المصرفية المميزة للمشروعات، فضلًا عن إيفاد منسقي تسويق من قبل البنك إلى مقار الشركات لعرض وتسويق المنتجات المصرفية والتمويلية الخاصة بالبنك.
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