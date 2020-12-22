ضبط 10 أطنان ملح و أعلاف أسماك مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار قامت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بتشكيل حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة تموين بلبيس برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة وأبوطالب صلاح الدين مديرعام إدارة بلبيس وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم (38834) ضد "ع م ع "مدير مصنع أعلاف بالمدينة الصناعية بلبيس وتم التحفظ على ٥ طن ملح مجهول المصدر - 3125 كيلو جرام كربونات كالسيوم مجهول المصدر وغير مصحوبة بالبيانات الدالة على مصدرها.

اقرأ ايضا:

لرفع كفاءتها.. وكيل صحة الشرقية يبحث الاحتياجات اللازمة لتطوير الأقسام الحرجة بالمستشفيات

كما تم تحرير المحضر رقم 38835 لسنة 2020 جنح بلبيس ضد " ع ع ع "مدير مصنع أعلاف بدون ترخيص من الجهات المختصة لحيازته 5 طن اعلاف اسماك منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم عرض المحاضر على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلي جانب أخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين ، فضلًا عن المرور على المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حمله على المقاهي لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بالتنسيق مع نائب رئيس المركز لشئون المدينة ومسؤلى قسم الإشغالات بالمجلس فتم المرور على ( 3 ) مقاهى بالمدينة بشوارع ( فاقوس البلد - شلتوت - سعد زغلول ) لحظر تقديم الشيشة للمترددين وتم مصادرة 18 شيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها ، كما تابعت الحملة إلتزام المحال العامة بالإجراءات الإحترازية والوقائية بالإضافة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة وتطبيق القانون على المخالفين.