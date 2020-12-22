تفاصيل 60 دقيقة في حريق المرج.. شهود عيان: فشلنا فى إخماد النيران والحماية المدنية أنقذت المنطقة من كارثة.. فيديو وصور

اندلع حريق هائل داخل غية حمام بمنطقة التقسيم بكفر الشرفا بالمرج، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات في الأرواح.









وقال أحد الشهود العيان، إن عقارب الساعة كانت تشير إلى العاشرة وربع من يوم الاثنين، وتفاجأنا باندلاع حريق هائل يخرج من أعلى سطح عقار بمنطقة التقسيم بكفر الشرفا، على الفور هرعنا مسرعين إلى مكان الحريق فوجدناه مندلعا في غية حمام، ولحظات قليلة وامتدت النيران إلى شقة سكنية والتهمت محتواياتها بالكامل".









وأضاف: "مكثنا ما يقرب من ساعة في محاولة السيطرة على كرات اللهب ولكن دون جدوى، حتى قام أحد الشباب بالاتصال بغرفة الحماية المدنية، التي حضرت فور إخطارها وتمكنت من السيطرة على كرات اللهب بعد أن امتدت إلى الشقة المجاورة لغية الحمام والتهمت محتوياتها بالكامل".









وأكد شاهد العيان، أن شباب منطقة التقسيم عندما سمعوا أصوات صراخ والنيران تلتهم محتوايات الشقة وتعلو إلى السماء، هرعوا مسرعين دون الخوف على حياتهم لمحاولة السيطرة على النيران وإنقاذ أهل منطقتهم من الموت، موجهه الشكرًا لشباب المنطقة قائلا: "ربنا يحمي الشباب اللي حاول إطفاء النيران وساعد في إنقاذ حياة أهل المنطقة من كارثة النيران".









وكانت قوات الحماية المدنية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل غية حمام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاولة السيطرة على كرات اللهب التي انتشرت بكثافة خلال لحظات قليلة من اندلاع الحريق.









وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع داخل غية حمام وامتد إلى شقة مكونة من غرفتين وصالة أعلى السطح، ما أدى إلى امتداد النيران واشتعالها بكثافة، حيث تصاعدت ألسنة اللهب والدخان إلى السماء.









وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن رجال الحماية المدنية سيطرت على كرات اللهب، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات فى الأرواح.









تحرر محضر بالواقعة، وجار إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.









وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولوا لحظة اندلاع حريق بمنطقة كفر الشرفا بالمرج، وتبين من الفيديو أصوات الصراخ والعويل من أهالى المنطقة.







