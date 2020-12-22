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رياضة

مراجعة إجراءات استقبال الوفود.. وزير الرياضة وحسن مصطفى يناقشان آخر استعدادات مونديال اليد

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:22 م
اجتماع وزير الشباب
اجتماع وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر في يناير المقبل؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم المونديال بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، وممثلي الجهات المشاركة في اللجنة العليا لتنظيم البطولة. 


ناقش اللقاء إجراءات الاستقبال الخاصة بالمنتخبات المشاركة بالبطولة فور وصولهم المطار، وإنهاء الأمور المتعلقة بجوازات السفر للاعبين والأجهزة الفنية، والحكام والإداريين، وممثلي الاتحاد الدولي من خلال وزارة الداخلية، والصالات المحددة لاستقبال الوفود بالمطار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني. 


كما تطرق اللقاء إلى خطوات انتقال الوفود من المطار إلى فنادق إقامتهم، والاطلاع على نتائج الفحوصات المسبقة لأعضاء الوفود المشاركة بالمونديال، وإجراء الفحوصات الواجبة ، في إطار إحكام السيطرة خلال الاستقبال والاستضافة وطوال فترة التواجد بمصر؛ تطبيقًا للاجراءات الاحترازية لوزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده على متابعة كل التفاصيل المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبًا في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى عزم الجميع على تحقيق النجاح لأكبر بطولة رياضية في العالم على مستوى كرة اليد تقام في ظل جائحة كورونا.


من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الدولي لليد أن نجاح استضافة مونديال اليد سيعكس صورة مُشرفة أمام العالم بقدرة مصر على تحدي الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا، والخروج بالبطولة في أبهى صورة على كافة المستويات وفي مقدمتها الحفاظ على سلامة وصحة اللاعبين وجميع المشاركين.
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