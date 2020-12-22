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وزيرة الهجرة توضح إجراءات متابعة أزمة المصريين العالقين بالخارج .. فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:25 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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محمود محسن
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج احترام مصر سيادة الدول وسياستها، موضحة أن الكويت والمملكة العربية السعودية أعلنتا إغلاق مطاراتها والمجال الجوى نظرا لتطورات جائحة كورونا والسلالة الجديدة.

وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أنه يوجد مصريون عاملون بالكويت، مشيرة إلى أن الكويت اشترطت عبورهم من دولة ثالثة وهى الامارات أو تركيا أو اثيوبيا .

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن وزارة الهجرة بدات استقبال استغاثات بوجود ترانزيت للإمارات العربية المتحدة مؤكدة أن وزارة الهجرة  قامت بتفعيل غرفة العمليات لازمة العالقين وبدأت إجراءات التواصل مع المواطنين بالامارات لمعرفة شركات السياحة.

وأشارت مكرم إلى أن  إجمالى المسجلين بغرفة العمليات 1485 مؤكدة أن هناك 19 مواطنا مصريا عالقين بالكويت و15 بعمان، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تفعيل مبادرة "خلينا سند لبعض" لمتابعة أزمة العالقين.
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