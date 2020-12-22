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أخبار البلد

الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن 339  مستشفى المجهزه للفرز والعزل لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ذروه الموجه الثانية.

واوضحت الوزارة، ان المستشفيات تغطي مستوي 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج  345 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 107162 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و 7130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور
الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور
الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور
الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور
الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور
الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور
الصحة: 339 مستشفى فرز وعزل لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.. صور
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