ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

متزعلش حد وأنت طالع.. مصطفى شعبان يوجه رسالة لـ متابعيه في أحدث ظهور

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:32 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
Advertisements
مصطفى كرم
شارك الفنان مصطفى شعبان جمهورة بصورة جديدة لة عبر صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق مصطفى شعبان على الصورة قائلا :"ما تزعلش حد وانت طالع علشان تلاقيهم وانت نازل".

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان القبل الماضى. وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صا

ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.

المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصطفى شعبان يمارس التمارين الرياضية في الجيم.. شاهد

مصطفى شعبان فى إطلالة شتوية مع كلبه.. شاهد

مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر.. صور

بإطلالة أنيقة.. مصطفى شعبان يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تناقش مستجدات بروتوكولات علاج فيروس كورونا

جريمة تعاقب عليها.. أحمد موسى يشن هجوما عنيفا على وكالة رويترز

إعجاز علمي.. لماذا شمع النحل سداسي الشكل دون باقي الأشكال الهندسية؟

الخطيب يتسلم جائزة الأهلي نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استمارات التقدم لامتحانات الإعدادية

جراحة ناجحة لـ ناصر ماهر.. تعرف على مدة غيابه عن الملاعب

Advertisements

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الأوقاف تعلق على إمكانية غلق المساجد بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا

هيئة الأرصاد توضح تفاصيل الأحوال الجوية خلال أعياد الكريسماس ..فيديو

بعد قليل.. قطع المياه عن 17 منطقة بالقاهرة لمدة 16 ساعة.. اعرف الأماكن

الشركة المنتجة لـ علاج كورونا تصدم العالم: هناك 9 طفرات للفيروس.. وفاعلية اللقاح ضدها غير مؤكدة

خطوة جديدة تقرب سيرينو من الأهلي.. والإدارة ترفض رحيل الشحات مقابل لابا كودجو

وزير التعليم: لا داعى لشراء كتب الثانوي من السوق السوداء .. اطبعوها من موقع الوزارة

بعد وفاته بكورونا.. شاهد أهالي ورياضيون يودعون جثمان محمد فايز

السيسي لوفد قادة الجنوب الليبي : نرفض بشكل كامل التدخل الأجنبي في الأراضي العربية

أحمد موسى يحذر أبو تريكة: خليك في الرياضة وملكش دعوة بالسياسة

غسالة الملابس.. حالة هلع تصيب عائلة بعد اكتشاف ثعبان في أغرب مكان |شاهد

بعد الإساءة لجامعة الدولة العربية.. أحمد موسى يلقن أبو تريكة درسا قاسيا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور فيراري بوروسانجوي SUV 2022 أثناء اختبارها بإيطاليا

وصفة ورق الغار للتخسيس في أسرع وقت

تعرف على مواصفات وأسعار رينو كادجار موديل 2021