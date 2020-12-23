وزير التعليم العالي يفتتح ورش أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية.. اليوم

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا افتتاح "مركز معلومات المعهد المتحد للعلوم النووية" (دوبنا- روسيا الاتحادية)، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 23-12-2020 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.





ويفتتح الورشة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وممثلون عن الدول الأعضاء فى المعهد والأعضاء المنتسبين وأصحاب المصلحة الآخرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك عن طريق البث الحى.





ويهدف انشاء المركز أهمية وجود مركز معلومات يطرح على الساحة المصرية والإقليمية كل الفرص المتاحة للباحثين في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة النووية خاصة مع توجه الدولة واهتمامها البالغ باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري علي قدم وساق بمشروع الضبعة.





وسبق أن اعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اطلاق أول حاضنة أعمال تكنولوجية لأحد أنشطة "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية" المدعوم من بنك التنمية الأفريقى في مجال الحرف اليدوية والتراثية بالوادي الجديد والتي تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتقديم خدمات الاحتضان، وتطوير الأفكار والتصميمات وإدارة الاعمال، وتقديم أفكار ابتكارية لتسويق المنتجات؛ للمساهمة في نهوض الصناعات المحلية التي يتميز بها سكان الواحات وإتاحة فرص عمل ورفع مستوى معيشة الفرد، وتدعو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة لتقديم خدمات الاحتضان من خلال حاضنة الحرف اليدوية بالوادي الجديد - مشروع تنمية وتطوير، والتقدم بالأوراق في موعد اقصاه 27 ديسمبر 2020 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع القصر العيني- الدور الثالث)، أو من خلال البريد الإلكتروني للاستاذة شيماء هلال المدير التنفيذى للبرنامج ( [email protected] ) .









ومشروع تنمية وتطوير هى منحة ممولة من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال بنك التنمية الأفريقى، وتأتي هذه المنحة في اطار جهود الأكاديمية للمعاونة فى تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وهى تكليل لجهود الأكاديمية فى التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية وخبرات الأكاديمية فى مشروعات مشابهه مثل نوادى ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101.



