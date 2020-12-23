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أخبار العالم

استعدادًا لحملة تطعيم واسعة.. دبي تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر.. شاهد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:29 ص
دبي تتسلم أول شحنة
دبي تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر
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قسم الخارجي
وصلت إلى دبي أول شحنة من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن شحنة لقاح "فايزر" نقلت جوا من بروكسل إلى دبي، عبر رحلة للإمارات للشحن الجوي، التابعة لطيران الإمارات.

وأوضح المكتب الحكومي أن الشحنة خزنت في منشآت "الإمارات سكاي فارما" المخصصة لتخزين اللقاح.

ونشرت حكومة دبي مقطع فيديو يوثق لحظة استلام شحنة لقاح "فايزر-بيونتيك" تمهيدًا لبدء عملية تطعيم واسعة.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أعلنت في وقت سابق انطلاق حملة مجانية للتطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح فايزر.

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