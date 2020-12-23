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محافظات

ضمن "حياه كريمة" .. صحة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الصحة والسكان، بمحافظة الوادي الجديد، إطلاق قافلة طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة اليوم، للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.

وتشمل القافلة التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل).
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وسبق أن أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من يوم 1 ديسمبر وحتى نهاية الشهر الجارى، بجميع محافظات الجمهورية، وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية

وأوضحت وزارة الصحة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

من جانب آخر نظم مركز إعلام الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ندوة إعلامية موسعة بمقر المركز عن الوعي الضريبي وحرمة المال العام.
قالت أزهار عبد العزيز، مدير مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد، في بيان صحفي ، أن الندوة تناولت تعريف المال العام والذي يشمل الممتلكات العامة مثل المدارس والمستشفيات والحدائق العامة والمواصلات العامة والطرق والمياه، كما أوضح اللقاء أن سرقة المال العام تعد أشد من حرمة المال الخاص وأن هلاك الأمم السابقة كان سببه الفساد المالي، كما جرى التحذير من استغلال أدوات العمل في أعمال خاصة، كما شدد على عدم التهرب الضريبي لأنه يقع في حكم حرمة المال العام.
أ
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