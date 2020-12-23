وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المسئولين بمديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف تعويض مادى للأسرة المتضررة من انهيار منزلها بمركز دشنا.

جاء ذلك خلال انتقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لموقع انهيار أحد المنازل القديمة بنجع العجمى بقرية العزب التابعة لمركز دشنا، و رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.





كما وجه محافظ قنا، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنازل المجاورة وما إذا لحقت بها أضرار من عدمه للحفاظ على أرواح المواطني وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع الأنقاض وتأمين موقع الحادث.





أوضح محافظ قنا، أن المنزل المنهار من طابقين بالطوب اللبن ملك المواطن فكرى السيد جاد الكريم والذى توفى إثر انهيار المنزل.





جدير بالذكر أنه فور ورود البلاغ بإنهيار المنزل أصدر المحافظ تعليماته بإنتقال فِرق الدفاع المدنى‫ ‬والإسعاف و معدات التدخل السريع بالمنطقة المحيطة للتعامل الفورى مع الحادث.





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