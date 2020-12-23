ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المسئولين بمديرية التضامن الإجتماعى بسرعة صرف تعويض مادى للأسرة المتضررة من انهيار منزلها بمركز دشنا.

جاء ذلك خلال انتقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، لموقع انهيار أحد المنازل القديمة بنجع العجمى بقرية العزب التابعة لمركز دشنا، و رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.


كما وجه محافظ قنا، لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة المنازل المجاورة وما إذا لحقت بها أضرار من عدمه للحفاظ على أرواح المواطني وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة رفع الأنقاض وتأمين موقع الحادث.


أوضح محافظ قنا، أن المنزل المنهار من طابقين بالطوب اللبن ملك المواطن فكرى السيد جاد الكريم  والذى توفى إثر انهيار المنزل.


جدير بالذكر أنه فور ورود البلاغ بإنهيار المنزل أصدر المحافظ تعليماته بإنتقال فِرق الدفاع المدنى‫ ‬والإسعاف و معدات التدخل السريع بالمنطقة المحيطة للتعامل الفورى مع الحادث.


اقرأ أيضًا :

مطالبًا بعودة الكتاتيب.. محفظ قرآن يتحدى الإعاقة بحفظ القرآن الكريم

إصابة شاب بحالة إغماء فى واقعة تسريب أنبوبة بوتاجاز بقنا

وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
وجه بسرعة صرف تعويضات.. محافظ قنا ينتقل لموقع المنزل المنهار بنجع العجمى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع مسن في انهيار منزل بأسيوط

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

مسلسل انهيار العقارات بالإسكندرية لا ينتهي.. وفاة 11 وإصابة 6 خلال شهر.. القصة الكاملة لعقار محرم بك

شاهد.. انهيار منزل قديم بحدائق القبة والبحث عن سكان أسفل الأنقاض

محافظ الفيوم يشكل لجنة لمعاينة العقار المنهار في حي الجون

مصرع مسن تحت أنقاض منزله المنهار بقنا

ترشيحاتنا

لإنقاذها من التوحد.. مجلس الدولة يلزم الصحة بتشكيل فريق طبي متكامل لعلاج طفلة

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

خبر سار لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

هل يجوز أخذ قرض لتشطيب الشقة وشراء سيارة؟ الإفتاء تجيب

بينهم 3 كورونا..الأهلي يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للاعبين المصابين

هل يجوز الأكل والشرب أثناء قراءة القرآن.. مستشار المفتي يجيب

Advertisements

وزير الأوقاف: غلق المسجد من صلاحية مديري المديريات حال عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

شبورة وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن عن منخفض جوي يضرب البلاد غدا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 23 ديسمبر 2020

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-12-2020

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

أكلت ضفادع وعندى 50 مطعما.. أبرز التصريحات المثيرة للجدل لـ محيى إسماعيل فى صاحبة السعادة

الأعلى منذ بداية الجائحة.. الصحة العالمية تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الأسبوعية

لا احتفالات في رأس السنة.. رئيس الوزراء: تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

تهديدات بعقوبة قاسية.. ليفربول يظهر العين الحمراء لـ محمد صلاح.. خاص

ارتفاع جديد .. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020

الصحة: تعلن إجراءات الحصول على لقاح كورونا

أخبار الرياضة | جيرالدو يهدد الأهلي.. 4 إصابات جديدة في الزمالك بـ كورونا.. حقيقة تأجيل مباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نقص المناعة يهدد مواليد هذا البرج.. «الثور» احذر مشاكل في الهضم.. توقعات الأبراج الصحية 2021

كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف في صور رومانسية: أحسن رجال بالعالم

بملابس كاجوال.. رنا سماحة تخطف الأنظار في أسوان